Путешествие на космодром подарили трехмиллионному посетителю выставки "Россия"

| Фото: официальный телеграм-канал международной выставки "Россия" | Фото: официальный телеграм-канал международной выставки "Россия"

Трехмиллионным посетителем выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве стал Алексей Козырев из Барнаула вместе с супругой Еленой. Поздравительную открытку для гостей подписал лично Владимир Путин, сообщает официальный телеграм-канал международной выставки.

Подарком для Алексея и Елены от дирекции выставки и Минстроя РФ стало путешествие на космодром Восточный.

"Это один из самых красивых объектов, построенных в России. Когда вы стоите на стартовой ступени, внизу вы видите зеленое море тайги, а над вами — чистое безоблачное небо. Мы хотели вам подарить эту поездку. Считаю, что Россия — одна огромная большая семья. Поздравляем!", — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик.