Предприятия ТЭК Тюменской области открыли 535 вакансий инженеров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

535 инженеров готовы нанять предприятия топливно-энергетического комплекса Тюменской области. Предлагаемый уровень заработной платы варьируется от 45 тыс. рублей до 120 тыс. рублей.

Также в число самых востребованных специалистов отрасли вошли слесари-ремонтники. Открыто 123 вакансии со средней заработной платой 70 тыс. рублей в месяц. На 15 тыс. меньше предложение для дефектоскописта рентгено-гаммаграфирования. Требуются 30 профессионалов 6 разряда.

Одинаковый доход в размере 45 тыс. рублей компании предлагают электрикам участка и электромонтерам.

Всего в базе вакансий областного кадрового центра "Работа России" 20 тыс. 680 предложений о трудоустройстве.

Оксана Корнеенкова