  • 20 декабря 202320.12.2023среда
  • USD90,0870
    EUR98,5764
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Предприятия ТЭК Тюменской области открыли 535 вакансий инженеров

Экономика, 18:05 20 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

535 инженеров готовы нанять предприятия топливно-энергетического комплекса Тюменской области. Предлагаемый уровень заработной платы варьируется от 45 тыс. рублей до 120 тыс. рублей.

Также в число самых востребованных специалистов отрасли вошли слесари-ремонтники. Открыто 123 вакансии со средней заработной платой 70 тыс. рублей в месяц. На 15 тыс. меньше предложение для дефектоскописта рентгено-гаммаграфирования. Требуются 30 профессионалов 6 разряда.

Одинаковый доход в размере 45 тыс. рублей компании предлагают электрикам участка и электромонтерам.

Всего в базе вакансий областного кадрового центра "Работа России" 20 тыс. 680 предложений о трудоустройстве.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# вакансии , инженеры , трудоустройство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 20.12.2023Эксперт ДОМ.РФ рассказал тюменцам, как изменятся программы льготной ипотеки с 23 декабря
18:05 20.12.2023Предприятия ТЭК Тюменской области открыли 535 вакансий инженеров
16:09 20.12.2023В этом году тюменцы инвестировали в золото 19 млн рублей
16:05 20.12.2023В Тюмени пересадочный талон для общественного транспорта можно купить в ТРИЦ и МФЦ