Предприятия ТЭК Тюменской области открыли 535 вакансий инженеров
535 инженеров готовы нанять предприятия топливно-энергетического комплекса Тюменской области. Предлагаемый уровень заработной платы варьируется от 45 тыс. рублей до 120 тыс. рублей.
Также в число самых востребованных специалистов отрасли вошли слесари-ремонтники. Открыто 123 вакансии со средней заработной платой 70 тыс. рублей в месяц. На 15 тыс. меньше предложение для дефектоскописта рентгено-гаммаграфирования. Требуются 30 профессионалов 6 разряда.
Одинаковый доход в размере 45 тыс. рублей компании предлагают электрикам участка и электромонтерам.
Всего в базе вакансий областного кадрового центра "Работа России" 20 тыс. 680 предложений о трудоустройстве.
Оксана Корнеенкова