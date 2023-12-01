Годовую инфляцию в Тюменской области ускорила потребительская активность

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потребительская активность повлияла на ускорение годовой инфляции в Тюменской области. Она увеличилась в ноябре с 4,32 % после 2,28 % в октябре. Хотя темп прироста ниже, чем в Уральском федеральном округе – 6,41 % и России – 7,48 %, сообщает региональное отделение Банка России.

Регулятор отметил, что на ускорение повлиял и перенос в цены растущих издержек производителей и поставщиков.

Подорожание продуктов за месяц произошло на 6,2 %. В области ускорился годовой рост цен на мясной фарш, куриное мясо и яйца. Печень в ноябре стала дороже, чем годом ранее, тогда как в октябре была дешевле, уточняется в сообщении. Плодоовощная продукция стала дороже практически на треть из-за увеличения затрат на топливо, необходимого для производства и транспортировки тепличных овощей. А ослабление рубля повлияло на стоимость импортируемых фруктов.

Обратная ситуация происходит с непродовольственными товарами: в ноябре они были на 1,40 % меньше, чем годом ранее, в октябре – на 3 %. При этом, выросли цены на новые автомобили и мебель.

А услуги подорожали до 10,59 % по сравнению с ноябрем прошлого года. Сказалось повышение цен авиаперелетов из-за выросшего спроса на отдых внутри страны и стоимости авиационного керосина.

По прогнозу Банка России, ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Инфляция в 2023 году сложится вблизи верхней границы диапазона 7–7,5 %. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5 % в 2024 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем.