Тюменцы могут приобрести транспортные карты в ТРИЦ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Приобрести общепользовательскую транспортную карту жители Тюмени могут в кассах абонентских пунктов ОАО "ТРИЦ". Об этом сообщает АО "Тюменская транспортная система".

Пункты расположены по следующим адресам: ул. Первомайская, 40, к. 1, ул. Пермякова, 37, ул. Пышминская, 1а, ул. Котовского, 54, ул. Широтная, 92, к. 1, Солнечный проезд, 5. Они работают с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов и в субботу с 9 до 15 часов без перерыва.

Также транспортные карты можно приобрести в офисе АО "ТТС" на ул. Котовского, 52 с понедельника по субботу с 8 до 19 часов.

Напомним, с 1 января 2024 года в Тюмени вводится пересадочный тариф. Важное условие для совершения двух поездок по цене одной — наличие карты Тюменской транспортной системы.