Тюмень стала четвертым городом в России, где появилась "Роскошная карусель"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

11-метровую "Роскошную карусель" установили на Цветном бульваре Тюмени. Подобные аттракционы есть только в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор ООО "Специализированный лизинговый центр" Наталья Рыкова. Компания выполнила заказ Городского парка культуры и отдыха, привезла по лизингу итальянскую карусель от московского дилера.

"Наша задача – предоставить лизинговую услугу. Доставку по нашей транспортной схеме и монтаж выполняет заказчик. Эта карусель – четвертая в стране. В Москве, на Красной площади, она совершенно бесплатная. Такая же есть в Санкт-Петербурге, Казани. И вот теперь в Тюмени", - уточнила Наталья Рыкова.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Более 1,5 тыс. лампочек украшают двухъярусную карусель. Она состоит из карет, фигур животных, воздушных шаров. Способна вместить 55 человек.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Роскошная карусель" начала работать с 20 декабря. Стоимость - 300 рублей. Большого наплыва гостей ждут в новогодние каникулы.

Кстати, на семейный аттракцион "Клоун" с 1 по 15 января билет будет стоить всего 1 рубль.

Анжела Лебедева