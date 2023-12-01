Тюмень стала четвертым городом в России, где появилась "Роскошная карусель"
11-метровую "Роскошную карусель" установили на Цветном бульваре Тюмени. Подобные аттракционы есть только в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор ООО "Специализированный лизинговый центр" Наталья Рыкова. Компания выполнила заказ Городского парка культуры и отдыха, привезла по лизингу итальянскую карусель от московского дилера.
"Наша задача – предоставить лизинговую услугу. Доставку по нашей транспортной схеме и монтаж выполняет заказчик. Эта карусель – четвертая в стране. В Москве, на Красной площади, она совершенно бесплатная. Такая же есть в Санкт-Петербурге, Казани. И вот теперь в Тюмени", - уточнила Наталья Рыкова.
Более 1,5 тыс. лампочек украшают двухъярусную карусель. Она состоит из карет, фигур животных, воздушных шаров. Способна вместить 55 человек.
"Роскошная карусель" начала работать с 20 декабря. Стоимость - 300 рублей. Большого наплыва гостей ждут в новогодние каникулы.
Кстати, на семейный аттракцион "Клоун" с 1 по 15 января билет будет стоить всего 1 рубль.
Анжела Лебедева