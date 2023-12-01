Развитие спорта в Тюмени проанализировали городские депутаты

60 видов спорта развиваются в областном центре. О реализация муниципальной программы "Спорт Тюмени" председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко рассказала в ходе четвёртого заседания гордумы Vlll созыва 21 декабря.

Так, в 2022 году более 450 тыс. тюменцев от 3 до 79 лет систематически занимались физкультурой и спортом. В 2023 году их чисто превысило 470 тыс. человек. Кроме того, в систематические занятия спортом вовлечены 46 % граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Также в городе развивается и необходимая для занятий инфраструктура.

Тем не менее вопрос оснащения спортивных школ инвентарем поднял депутат Андрей Ким, в частности, он обратил внимание коллег на школу "Водник", где, по его словам, не хватает оборудования для отработки бросков шайбы.

На это заместитель главы города Дина Горковец сообщила, что потребности учреждений изучаются ежегодно и регулярно выделяются средства на их оснащение.

Сергей Пыхалов поинтересовался, кто несёт ответственность за поддержание порядка и чистоты на спортивных объектах, в частности, на комплексах, расположенных во дворах жилых домов.

Дина Горковец заверила народного избранника, что на территориях спортивных учреждений уборка производится своевременно. По вопросам уборки на спортивных площадках, находящихся во дворах, необходимо обращаться в управы.

На безопасность детей в спортивных секциях и школах обратил внимание депутат Дмитрий Ошурков. Народный избранник предложил , в частности, усилить контроль входа детей на занятия со спортинструкторами.

Депутат Дмитрий Елагин, в свою очередь, предложил приглашать в будущем на заседания комиссий городской думы представителей профильных департаментов.

Кроме того, он обратил внимание на затруднения, возникающие при формировании сборных команд, а также на вопросы развития одаренных молодых спортсменов, проживающих в отдаленных районах областного центра.

Наталья Проскурякова пригласила депутатов городской думы принять участие в фестивале ГТО, который пойдёт в Тюмени в феврале.

"Вопрос развития спорта вызывал повышенный интерес, активно обсуждали его и на заседании профильной комиссии", - отметила, подводя итоги работы, председатель городской думы Светлана Иванова.

По ее словам, каждый год в Тюмени строятся новые спортивные объекты, что говорит о том, что муниципальная программа "Спорт Тюмени" уверено движется вперёд и ставит перед собой амбициозные цели.

Николай Ступников