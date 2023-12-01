Тюменский боец Тимур Нагибин примет участие в Международном турнире "Игры будущего"

| Фото: GOF Media | Фото: GOF Media

Тюменский боец смешанных единоборств Тимур Нагибин из команды "Архангел Михаил" вошел в состав команды Gamers of Future, которая примет участие в международном турнире "Игры будущего" в Казани. Это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, где совмещены классический спорт и киберспорт, сообщили в пресс-службе полпредства.

Тимура Нагибина ждут схватки во вселенной Mortal Kombat и реальные бои в октагоне по правилам Союза ММА России – в составе звездной команды он будет биться за призовой фонд в 500 тыс. долларов.

"Никогда не мог подумать, что буду совмещать любимую работу и игру Mortal Kombat. Это новый уровень, это новый тренд, который мы с удовольствием поддержали. Теперь я смогу смело сказать семье, что пошел играть в приставку из-за рабочих причин!" - сказал Тимур Нагибин.

Добавим, в команде Нагибина еще три бойца – Денис Лаврентьев из Челябинской области, Ильяс Хамзин и Любовь Сальникова из Свердловской области. Готовить спортсменов будет один из самых медийных полутяжеловесов России Иван Штырков.