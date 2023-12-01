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Сезон мотогонок на льду откроют в Тюмени 23 декабря

Спорт, 17:23 22 декабря 2023

Федерация мотоциклетного спорта Тюменской области | Фото: Федерация мотоциклетного спорта Тюменской области

Региональный чемпионат по мотоциклетному спорту (гонки на льду) пройдет на базе спортивной школы "Старт XXI век" в Тюмени 23 декабря. Участие в турнире примут девять спортсменов от 16 лет из Тюмени и Тюменского района. Также приедут гости из Казахстана.

Спортсмены должны будут показать себя в дисциплине "гонки на льду" в четыре круга. Победителей и призеров определят в лично-командном зачете, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Конечно, спортсмены тренировались и готовились к этим стартам. В числе участников — чемпион Тюменской области по мотокроссу, лучший спортсмен по техническим видам спорта городского конкурса Артем Мельников и многократный победитель турниров на льду различного уровня и призер всероссийских соревнований Алексей Утусиков. А в общем, у нас все финалисты - опытные спортсмены", - сказал президент региональной федерации мотоциклетного спорта Андрей Утусиков.

Добавим, некоторые участники после новогодних праздников отправятся на состязания ветеранов спорта "Гонка легенд" в Саранск. На турнире соберутся ветераны мотоциклетного спорта СССР и СНГ, чемпионы Европы и мира. Тюменскую область на них представят Андрей Утусиков и Дмитрий Андреев.

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