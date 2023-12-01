  • 22 декабря 202322.12.2023пятница
  • USD91,7062
    EUR100,5113
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Восмилетнюю школьницу сбил грузовой автомобиль в Тюмени

Происшествия, 17:54 22 декабря 2023

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Восьмилетнюю девочку сбил грузовой автомобиль Hyundai на нерегулируемом пешеходном переходе в проезде Юганском в Тюмени днем 22 декабря. Школьница доставлена в лечебное учреждение для оказания помощи, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Предварительно, ребенок переходил улицу по пешеходному переходу, направлялась в школу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, почему 38-летний водитель не пропустил пешехода.

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , пешеходный переход , происшествие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 22.12.2023Восмилетнюю школьницу сбил грузовой автомобиль в Тюмени
13:31 22.12.2023В Тюмени расследуют ДТП, в котором пострадал девятилетний ребенок
11:52 22.12.2023В Тюменской области в восьми ДТП один человек погиб, девять получили травмы
11:00 22.12.2023На жителя Тюменской области завели уголовное дело о дискредитации армии России