Восмилетнюю школьницу сбил грузовой автомобиль в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Восьмилетнюю девочку сбил грузовой автомобиль Hyundai на нерегулируемом пешеходном переходе в проезде Юганском в Тюмени днем 22 декабря. Школьница доставлена в лечебное учреждение для оказания помощи, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Предварительно, ребенок переходил улицу по пешеходному переходу, направлялась в школу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, почему 38-летний водитель не пропустил пешехода.