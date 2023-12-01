Восмилетнюю школьницу сбил грузовой автомобиль в Тюмени
Происшествия, 17:54 22 декабря 2023
| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области
Восьмилетнюю девочку сбил грузовой автомобиль Hyundai на нерегулируемом пешеходном переходе в проезде Юганском в Тюмени днем 22 декабря. Школьница доставлена в лечебное учреждение для оказания помощи, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.
Предварительно, ребенок переходил улицу по пешеходному переходу, направлялась в школу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, почему 38-летний водитель не пропустил пешехода.
| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области