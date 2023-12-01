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Тюменский ХК "Рубин" сыграет с командами из Самары и Альтемьевска

Спорт, 10:39 24 декабря 2023

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Два домашних матча проведет тюменский ХК "Рубин" в последнюю неделю декабря в рамках чемпионата OLIMPBET— Всероссийской хоккейной лиги.

27 декабря "Рубин" встретит "ЦСК ВВС" из Самары, а 29 декабря сыграет с "Нефтяником" из Альтемьевска. Матч стартует в 17 часов. Билеты уже есть в продаже, пишет "Вслух.ру".

Регулярный чемпионат продлится до 18 февраля 2024 года. В итоге 29 клубов ВХЛ проведут по 56 матчей: 28 на домашней площадке и столько же на выезде. По результатам 16 клубов выйдут в плей-офф, чтобы продолжить борьбу за Кубок Петрова.

ХК "Рубин" дважды становился чемпионом. В нынешнем сезоне тюменская команда находится в числе лидеров.

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# Рубин , хоккей

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