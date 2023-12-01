Более 200 спортсменов из разных регионов съехались на лыжные гонки в Тобольск

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

207 спортсменов из Тюменской и Кемеровской областей, Ямала, Югры и других регионов приняли участие во всероссийских соревнованиях "Тобольская лыжная гонка", которые прошли 23 и 24 декабря. Спортивному мероприятию исполнилось 70 лет.

Как рассказал главный судья Виктор Мещеряков, в соревнованиях приняли участие мужчины и женщины от 18 лет, юноши и девушки 2006 и 2007 годов рождения. В Тобольск приехали ребята из Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.

"Спортсмены получают опыт участия во всероссийских соревнованиях. Тем, кто силен, естественно достаются денежные призы. Самый главный — 50 тысяч рублей", — поделился он.

Абсолютным победителем "70-ой традиционной тобольской гонки" среди женщин стала Ева Гладких из Тюмени. Среди девушек победительницей признали Анастасию Агурееву из областной спортивной школы олимпийского резерва им. Луизы Носковой. Абсолютным победителем среди юношей признан представитель этой же школы Александр Дельцов. Спортсмен из Ханты-Мансийска Рифат Сафиуллин стал лидером "70-ой традиционной тобольской гонки" среди мужчин.

Лыжные гонки, по мнению главного судьи, становятся популярнее в Тобольске. Организовывать такие мероприятия помогают администрация города и компания СИБУР.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин