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Двух пассажиров привлекли к ответственности в тюменском Рощино

Происшествия, 16:49 26 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К административной ответственности привлекли официально не трудоустроенных 38-летнего и 41-летнего уроженцев Башкортостана, которые нарушали общественный порядок при посадке в самолет. Инцидент произошел в аэропорту Рощино в Тюмени 25 декабря, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УФО.

В отдел полиции в аэропорту поступила информация, что к борту сообщением Тюмень - Уфа требуется наряд полиции. На месте полицейские выявили двух пассажиров, которые нарушали общественный порядок. Нарушители при подготовке к рейсу громко выражались грубой нецензурной бранью и мешали другим гражданам, кроме того, пассажир постарше был пьян. Командир воздушного судна составил акт об отказе в перелете установленным гражданам, после чего полицейские доставили несостоявшихся пассажиров в дежурную часть.

Их направили на медицинское освидетельствование, однако 38-летний уроженец Башкортостана от исследования отказался. А в выдыхаемом воздухе второго нарушителя был обнаружен алкоголь в размере 1,03 промилле.

Транспортные полицейские составили в отношении 38-летнего нарушителя административный протокол за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, а в отношении 41-летнего мужчины административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

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# административная ответственность

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