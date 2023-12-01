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Тюменская область успешно реализовала программу капремонта школ в 2023 году

Политика, 17:01 27 декабря 2023

пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Тюменская область вошла в число лучших регионов России по итогам реализации программы капитального ремонта школ. Такую информацию озвучили на селекторе, посвященном реализации партийного проекта "Единой России" "Новая школа" в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Участниками совещания стали заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", региональный координатор партпроекта "Новая школа" Андрей Артюхов, руководитель регионального исполкома партии Ольга Швецова, а также представители регионального департамента образования и науки. Они подвели итоги реализации программы капитального ремонта школ, а также строительства новых школ и детских садов в 2023 году.

"Руководство партии отметило Тюменскую область за своевременное и качественное выполнение работ, всех взятых на себя обязательств по созданию новых учебных мест и капремонту тюменской школы № 62 и Дубровинской школы в Ярковском районе. Весь процесс по капремонту контролировал лично вместе с депутатами и родителями", - прокомментировал Андрей Артюхов.

На 2024-2025 годы в рамках федеральной программы Минпросвещения по модернизации школьных систем образования в регионе запланирован капитальный ремонт и оснащение Ишимской школы-интерната и школы №22 в Тюмени.

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# Единая Россия , капремонт школ

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