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Правительство РФ актуализирует действующие нацпроекты до 2030 года

Политика, 17:34 27 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Действующие нацпроекты актуализируют для их реализации в 2025–2030 годах. Такое поручение кабмину дал председатель Михаил Мишустин.

Итоговые предложения по содержанию и предельному объему финансирования обновленных нацпроектов должны быть представлены к началу июня 2024 года. Главными координаторами этой работы станут Минэкономразвития и Минфин.

Перечень поручений предполагает доработку всех национальных проектов. Особое внимание будет уделено решению конкретных задач, непосредственно влияющих на улучшение жизни граждан и достижению национальных целей развития.

В августе 2024 года Минэкономразвития и Минфин представят в правительство предложения по актуализации единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и с перспективой до 2036 года, в котором должны быть увязаны показатели национальных целей развития, нацпроектов, стратегических инициатив социально-экономического развития и госпрограмм.

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