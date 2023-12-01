Поставить подпись за национального лидера можно в ТЦ Тюмени, Тобольска и Ишима

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В региональном штабе Владимира Путина и торговых центрах в Тюмени, Тобольске и Ишиме - очереди из желающих поддержать национального лидера, сообщает информационный центр регионального правительства.

Сбор подписей идет в штабе Владимира Путина, который работает по адресу: Тюмень, ул. Водопроводная, 36/3, а также в региональном отделении Народного фронта в Тюменской области по адресу: Тюмень, ул. Ленина, 69а.

Кроме того, поставить подпись в поддержку Владимира Путина можно на специальных стойках в торговых центрах "Гудвин", "Премьер" и "Кристалл" в Тюмени, а также в ТРЦ "Мечта" в Ишиме и в ТРЦ "Жемчужина Сибири" в Тобольске. График работы стоек в торговых центрах: в будние дни – с 16 часов до 21 часа, в выходные дни – с 12 часов до 21 часа.

Для того, чтобы оставить подпись, необходимо иметь при себе паспорт. Подписи будут принимать до конца января 2024 года.