734 единицы спецтехники купили сельхозпредприятия Тюменской области в 2023 году
Экономика, 11:31 28 декабря 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
734 единицы спецтехники купили сельхозпредприятия Тюменской области в 2023 году. Общая сумма приобретений превышает 4 млрд 310 млн рублей, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.
Среди приобретенной техники — 162 трактора, 48 зерноуборочных комбайнов, четыре самоходных кормоуборочных комбайна, 39 посевных комплексов, 175 единиц почвообрабатывающей техники, в том числе 26 плугов и другие виды техники.
Для стимулирования обновления техники сельхозтоваропроизводители получили 200 млн рублей субсидий из областного бюджета. Им возместили часть затрат на покупку 108 единиц общей стоимостью 1,2 млрд рублей.