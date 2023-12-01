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734 единицы спецтехники купили сельхозпредприятия Тюменской области в 2023 году

Экономика, 11:31 28 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

734 единицы спецтехники купили сельхозпредприятия Тюменской области в 2023 году. Общая сумма приобретений превышает 4 млрд 310 млн рублей, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Среди приобретенной техники — 162 трактора, 48 зерноуборочных комбайнов, четыре самоходных кормоуборочных комбайна, 39 посевных комплексов, 175 единиц почвообрабатывающей техники, в том числе 26 плугов и другие виды техники.

Для стимулирования обновления техники сельхозтоваропроизводители получили 200 млн рублей субсидий из областного бюджета. Им возместили часть затрат на покупку 108 единиц общей стоимостью 1,2 млрд рублей.

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# АПК , господдержка , сельхозтехника

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