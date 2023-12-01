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В Тюменской области самый большой ввод по многоквартирным домам на душу населения в стране

Губернатор, 17:31 28 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 млн 372 тыс. кв. метров жилья введено в в эксплуатацию в Тюменской области с начала 2023 г. на 28 декабря. Это примерно на 170 тыс. квадратов больше, чем в прошлом году.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих аккаунтах в соцсетях.

"Как отметил сегодня заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, у нас самый большой ввод по многоквартирным домам на душу населения в стране. Заканчиваем 2023-й рекордом по строительству жилья. Таких результатов мы достигли благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", который инициировал президент России Владимир Путин", - подчеркнул глава региона.

Нацпроект позволяет активно вовлекать в оборот незастроенные территории, развивать инфраструктуру, стимулирует спрос на готовое жилье.

По словам Моора, благодаря строителям тысячи земляков в этом году отметили новоселье.

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# Александр Моор , национальный проект Жилье и городская среда

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