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В Тюменской области работу нашли более 15,5 тысяч человек в 2023 году

Экономика, 17:58 29 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 15,5 тыс. жителей Тюменской области смогли найти работу при содействии служб занятости в 2023 году. Всего за помощью в трудоустройстве обратились 25,3 тыс. человек, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Предприятия заявили 20,8 тыс. вакансий, чуть менее половины из них – 9,6 тыс. свободных мест - в восьми отраслях экономики. Еще 3,1 тыс. приходится на строительную сферу.

Вместе с тем уровень безработицы в регионе составляет 0,30 % от экономически активного населения.

Все 20 тыс. 778 вакансий по Тюменской области здесь.

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# вакансии , трудоустройство

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