В Тюменской области работу нашли более 15,5 тысяч человек в 2023 году
Экономика, 17:58 29 декабря 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Более 15,5 тыс. жителей Тюменской области смогли найти работу при содействии служб занятости в 2023 году. Всего за помощью в трудоустройстве обратились 25,3 тыс. человек, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.
Предприятия заявили 20,8 тыс. вакансий, чуть менее половины из них – 9,6 тыс. свободных мест - в восьми отраслях экономики. Еще 3,1 тыс. приходится на строительную сферу.
Вместе с тем уровень безработицы в регионе составляет 0,30 % от экономически активного населения.
Все 20 тыс. 778 вакансий по Тюменской области здесь.