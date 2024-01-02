Более 22 тысяч предложений для трудоустройства находится в банке вакансий Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 22 тысяч предложений для трудоустройства насчитывается в банке вакансий Тюменской области. На каких специалистов высокий спрос, выяснил "Вслух.ру".

На рынке труда по-прежнему востребованы водители. Работодатели готовы принять 1 тыс. 282 водителя автомобилей, 293 водителя автобусов, 125 водителей погрузчиков, 18 водителей вездеходов и т. д.

Нужны 205 трактористов, 95 трактористов-машинистов сельхозпроизводства, 65 машинистов бульдозера. Кроме того, есть 52 места для кондукторов, 25 — для инструкторов по вождению автомобилей.

Требуются и рабочие руки: в регионе открыто 603 вакансии для подсобных рабочих, 351 - для разнорабочего, 141 — для кухонных рабочих, 128 — для рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 103 — для дорожных рабочих.

Также организациям нужны 526 уборщиков производственных и служебных помещений, 179 дворников, 171 грузчик, 130 слесарей-сантехников, 82 кладовщика, 57 стропальщиков.

Соискатели могут вступить в ряды федеральных служб. Сейчас открыты вакансии для 584 стрелков, 410 военнослужащих (рядового и сержантского составов), 91 полицейского, 56 полицейских-водителей, 34 участковых уполномоченных полиции, 11 судебных приставов-исполнителей, девятерых парашютистов-пожарных. Еще есть потребность в 679 охранниках.

Строительная сфера тоже нуждается в кадрах: открыто 309 вакансий для инженеров, 498 — для монтажников технологических трубопроводов, 448 — для бетонщиков, 446 — для электрогазосварщиков, 233 — для монтажников, 100 — для маляров, 68 — для крановщиков, 44 — для плотников.

Сфера продовольственной безопасности готова принимать работников. Требуются 240 изготовителей полуфабрикатов из мяса птицы, 219 обвальщиков мяса, 76 операторов птицефабрик и механизированных ферм, 73 обработчика птицы, 60 овощеводов, 52 оператора машинного доения, 18 дояров, 26 операторов линии в производстве пищевой продукции.

Кроме того, могут трудоустроиться 371 повар, 123 пекаря, 25 кондитеров, девять шеф-поваров, три заведующих столовой, 145 официантов и 12 буфетчиков.

Найти работу можно и в сфере торговли. Организации примут 408 продавцов продовольственных товаров, 363 продавцов-кассиров, 128 кассиров, 61 продавца-консультанта, 52 продавцов непродовольственных товаров, 35 товароведов.

Много вакансий в сфере образования: нужны 117 воспитателей, 80 педагогов допобразования, 74 учителя, 68 учителей иностранных языков, 59 вожатых, 48 педагогов-психологов, 46 преподавателей в колледжах и вузах, 38 тренеров, 30 учителей-логопедов, 27 педагогов-организаторов, 14 руководителей кружков и клубов по интересам.

Требуются и офисные работники: 744 специалиста, 143 менеджера, 131 бухгалтер, 67 делопроизводителей, 52 юрисконсульта, 29 экономистов, 21 специалист по кадрам, 16 начальников отделов, 13 экспертов, 6 аналитиков.

Еще есть потребность в 205 швеях, 103 курьерах, 88 культорганизаторах, 86 агентах по продаже недвижимости, 80 горничных, 52 почтальонах, 46 массажистах, 46 методистах, 44 библиотекарях, 41 парикмахере, 27 баристах.

На праздниках можно поискать подходящую работу, воспользовавшись интерактивным сайтом департамента труда и занятости населения. Всего в списке областной службы занятости 190 рабочих профессий и 231 профессия служащих