  • 1 января 20241.01.2024понедельник
  • В Тюмени -11..-13 С 4 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

На 7,5 % вырастет размер пенсий и МРОТ в России с 1 января

Экономика, 11:07 01 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 7,5 % проиндексируют страховые пенсии неработающих пенсионеров, вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с начала 2024 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на "Интерфакс".

В пресс-службе Социального фонда России уточнили, что с января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5 %. Индексация коснется свыше 27 млн получателей пенсии по старости, чье пособие в среднем вырастет на 1,6 тыс. рублей в месяц.

По данным Минтруда РФ, всего в 2024 году на выплаты пенсий планируют направить свыше 10 трлн рублей.

В ведомстве обратили внимание, что после увеличения с 1 января 2024 года МРОТ на 18,5 % он составит 19 тыс. 242 рублей. Благодаря этому вырастут зарплаты у 4,8 млн работников. На эти цели из бюджета направят 75,9 млрд рублей, а также 47,4 млрд рублей — из внебюджетного сектора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# МРОТ , пенсии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:07 01.01.2024На 7,5 % вырастет размер пенсий и МРОТ в России с 1 января
09:02 31.12.2023В Тюмени 31 декабря увеличат подачу воды на 28 тысяч кубометров
16:12 30.12.2023На новую модель вертолета Ка-32а11м установили российский двигатель
14:49 30.12.2023Куриные яйца до 1,2 млрд штук разрешено ввозить в Россию без пошлин