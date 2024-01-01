На 7,5 % вырастет размер пенсий и МРОТ в России с 1 января

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 7,5 % проиндексируют страховые пенсии неработающих пенсионеров, вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с начала 2024 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на "Интерфакс".

В пресс-службе Социального фонда России уточнили, что с января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5 %. Индексация коснется свыше 27 млн получателей пенсии по старости, чье пособие в среднем вырастет на 1,6 тыс. рублей в месяц.

По данным Минтруда РФ, всего в 2024 году на выплаты пенсий планируют направить свыше 10 трлн рублей.

В ведомстве обратили внимание, что после увеличения с 1 января 2024 года МРОТ на 18,5 % он составит 19 тыс. 242 рублей. Благодаря этому вырастут зарплаты у 4,8 млн работников. На эти цели из бюджета направят 75,9 млрд рублей, а также 47,4 млрд рублей — из внебюджетного сектора.