Александр Моор пожелал тюменцам проводить больше времени в кругу родных и близких

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Провести больше времени в кругу родных и близких пожелал тюменцам губернатор региона Александр Моор.

Так, можно пообщаться, посмотреть кино, сходить на горки, если позволит погода. И, конечно же, сделать совместные фото, которые будет приятно пересматривать спустя годы.

"Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Пусть всегда с вами рядом будут родные, которые своей поддержкой заряжают силой и энергией. Тем более 2024-й объявлен в России Годом семьи", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.