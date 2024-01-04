Один человек погиб и пять ранены в аварии под Заводоуковском

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Один человек погиб и пять ранены в аварии под Заводоуковском. Трагедия произошла на 108 км трассы Тюмень – Омск, где столкнулись три машины. Один из водителей выехал на встречную полосу, от удара транспорт отбросило в кюветы, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В аварии погиб 63-летний водитель "Лады", житель Заводоуковска. С ранениями в больцу доставлены 42-летний водитель "Нивы" и 33-летний водитель Mitsubishi, а также его 33-летняя пассажирка и двое детей 8 лет и 8 месяцев.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на федеральной трассе не ограничено.