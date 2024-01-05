Первый этап реконструкции международного аэропорта Тюмени завершат до конца 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый этап реконструкции международного аэропорта Рощино в Тюмени завершат до конца 2024 года. Полный цикл работ будет выполнен в 2027 году.

Терминал сможет обслуживать до 4 млн пассажиров в год. Старт работам дали 23 июня 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков и генеральный директор Рощино Игорь Лужбин. Они заложили символическую капсулы времени в основание будущего терминала, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Тюмень часто называют воротами Сибири, а Рощино, зачастую – первое, что видят гости нашего города. Это отправная точка ярких впечатлений и путешествий как для приезжих, так и для самих тюменцев. Сделаем так, чтобы проход через эти ворота стал максимально комфортным", - сказал губернатор Александр Моор.

Пропускная способность аэропорта увеличится с 600 до 1 тыс. 940 пассажиров в час. В новом аэровокзальном комплексе появится 39 стоек регистрации, из них 11 - на международных воздушных линиях.

Напомним, пассажиропоток в аэрогавани областной столицы растет. 57 тыс. 282 пассажира готов принять аэропорт Рощино с 31 декабря 2023 по 8 января 2024 года. В декабре 2023 года впервые зафиксирован 2,5-миллионный пассажир.