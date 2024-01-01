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Ялуторовские хоккеисты стали лучшими на региональном турнире

Спорт, 16:08 15 января 2024

Фото: «СК им. В. Ф. Альфера»

Очередной этап соревнований по хоккею на призы клуба "Золотая Шайба" среди ребят 14-15 лет пройдет в Ялуторовске с 19 по 21 января.

Как отметили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования, в минувшие выходные за победу сражались юноши 16-17 лет. В ледовых состязаниях приняли участие шесть команд - "Водник" из Тюмени, спортивная школа №2 Тюменского района, "Стрижи" из Ишима, "Суерка" из Упоровского района, "Старт" из Ялуторовского района и "Спарта" из Заводоуковского городского округа.

Победителей стала команда "Старт" из Ялуторовска, второе место занял тюменский коллектив "Водник", третье - "Спарта" из Заводоуковского городского округа. Также определили сильнейших игроков: лучшим нападающим стал Семен Томилов ("Старт"), лучшим защитником - Андрей Теньковский ("Стрижи"), лучшим вратарем — Глеб Шевелев ("Спарта").

Соревнования хоккеистов разной возрастной категории будут проходить еженедельно до 4 февраля. Победители в каждой группе получат право выступить в турнире уже на российском уровне - на призы клуба "Золотая Шайба".

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