Душевные сказки расскажут бабушки ишимским школьникам через иммерсивный спектакль

| Фото: предоставлено Любовью Баклановой | Фото: предоставлено Любовью Баклановой

200 дошкольников станут участниками проекта "Бабушкины сказки" в Ишиме. 20 серебряных волонтеров расскажут детям о победе добра над злом, предложив младшим школьникам самим стать участниками театрального сказочного действа в иммерсивном спектакле.

| Фото: предоставлено Любовью Баклановой | Фото: предоставлено Любовью Баклановой

По словам автора проекта Любови Баклановой, иммерсивный спектакль – форма для Ишима новая, ученикам начальной школы она будет понятна и интересна. Ребята смогут находиться близко к сказочному герою, проецировать его проблемы на себя, вместе с персонажем переживать события и в конце радоваться торжеству справедливости.

| Фото: предоставлено Любовью Баклановой | Фото: предоставлено Любовью Баклановой

"Наша задача – передать подрастающему поколению культурный код – то, что скрыто от понимания, но проявляется в поступках. Сделать это лучше всего через сказки. Ведь русская народная сказка сама по себе – явление уникальное, а облаченная в театральное действо, многократно усиливает воспитательный эффект, учит добру, справедливости, героизму, любви, воспитывает нравственно", - подчеркнула Любовь Бакланова.

Спектакль, добавила она, создадут по мотивам нескольких сказок: Заюшкина избушка, Мороз и заяц, Снегурочка и лиса, Заяц-хваста.

| Фото: предоставлено Любовью Баклановой | Фото: предоставлено Любовью Баклановой

Любовь Бакланова рассказала, что на подготовительном этапе проекта пенсионеров-участников обучат актерскому мастерству, на лекториях повысят уровень знания и понимания русских народных сказок. Бабушки примут активное участие в коллективном написании сценария, распределении ролей и в течение 20 репетиционных дней научатся быть настоящими актерами. Им предстоит придумать и изготовить декорации и реквизит для спектакля, повысить свой культурно-образовательный уровень, приобрести новые навыки. Также для воплощения идеи будут изготовлены семь ростовых кукол.

| Фото: предоставлено Любовью Баклановой | Фото: предоставлено Любовью Баклановой

К слову, у членов Ишимской городской общественной организации ветеранов и пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов уже есть успешный опыт в реализации подобных проектов. Силами коллектива в жизнь были воплощены получившие грантовую поддержку программы "Танцующие бабушки Ишима", "К бабушкам на оладушки". В 2023 году предстоит реализовать проект "Бабушкины сказки", получивший грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 485 тыс. руб., а также "Русский хоровод радует народ" при грантовой поддержке губернатора Тюменской области.

| Фото: предоставлено Любовью Баклановой | Фото: предоставлено Любовью Баклановой

Авторы проекта считают, что сказка – это благодатный и ничем незаменимый источник воспитания любви к Родине. Через нее ребенок познает сердцем родной народ.

"Все, что вкладываем мы в наших детей сегодня, завтра даст соответствующие результаты. Сегодня мы воспитываем патриотов, значит можно быть уверенными в развитии и становлении нормального общества и сильной державы", подытожила Любовь Бакланова.

Инна Кондрашкина