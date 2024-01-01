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Ялуторовчанка Нина Бешенцева стала спикером XIII Евразийского ивент-форума

Общество, 09:07 17 января 2024

vk.com/ninabesh

Директор Ялуторовского острога Нина Бешенцева стала спикером XIII Евразийского ивент-форума. Он пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 19 января.

Приглашение на мероприятие получили представители пяти городов, которые в конце 2023 года получили статус "Город событийного туризма", рассказала Нина Бешенцева в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

"На форуме будем говорить о событиях и событийном туризме. Как сделать городские события яркими и современными. Как привлечь туристов на событие. Как взаимодействовать с бизнесом", - уточнила она.

В течение четырех лет руководитель музейного комплекса Ялуторовска представляла проекты на Международной премии Russian Event Awards. В итоге на сегодня в копилке острога есть 16 наград, в том числе три Гран-при.

Основные события, отмеченные экспертами главной отраслевой премии страны, это Капуста-Барыня, Августовские спасы, Ялуторовская Масленица, Батькина каша, Венок дружбы, Форум на 55+, Масленичный разгуляй и Календарь событий.

Ялуторовская Масленица внесена в Книгу рекордов событийного туризма и вошла в книгу основателя премии Геннадия Шаталова в части "Лучшие практики туристических событий России "Туристическое событие: от идеи до туриста".

Информация о проектах, которые представят спикеры на XIII Евразийском ивент форуме, будет опубликована в книге "Туристическое событие: от идеи до туриста".

Анжела Лебедева

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# Нина Бешенцева , туризм , Ялуторовский острог

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