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В аварии под Тюменью погиб мужчина, движение частично ограничено

Происшествия, 16:12 16 января 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

21-летний водитель автомобиля "Лада", житель села Каскара, погиб в аварии на 18-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 16 января. 21-летний пассажир доставлен в больницу, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, здесь столкнулись "Лада", ехавшая в прямо и цельнометаллическая "Газель", осуществлявшая разворот. От удара транспортные средства отбросило на трактор и машину дорожной службы "Газель Next", задействованные в ходе ремонта разделительного ограждения.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение на развороте частично ограничено, оно осуществляется в реверсивном режиме.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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