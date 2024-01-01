В аварии под Тюменью погиб мужчина, движение частично ограничено

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

21-летний водитель автомобиля "Лада", житель села Каскара, погиб в аварии на 18-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 16 января. 21-летний пассажир доставлен в больницу, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, здесь столкнулись "Лада", ехавшая в прямо и цельнометаллическая "Газель", осуществлявшая разворот. От удара транспортные средства отбросило на трактор и машину дорожной службы "Газель Next", задействованные в ходе ремонта разделительного ограждения.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение на развороте частично ограничено, оно осуществляется в реверсивном режиме.