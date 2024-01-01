Спортсмены из Тюмени станут участниками Красноярской лиги по дзюдо

| Фото: «ЦПСР «Тюмень-дзюдо» | Фото: «ЦПСР «Тюмень-дзюдо»

30 спортсменов Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" примут участие в Красноярской Лиге по дзюдо. Соревнования пройдут в Красноярске с 19 по 21 января, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участниками турнира станут 1 тыс. 800 дзюдоистов младше 18 лет со всей страны. Ребята поборются на татами за призы Заслуженного тренера РСФСР О. С. Вакуленко. Победителей определят в нескольких весовых категориях — от 24 кг до более чем 90 кг.

Отметим, Олег Вакуленко более 40 лет занимается развитием дзюдо и самбо в Красноярском крае. Ранее работал тренером сборной команды СССР по дзюдо, а сейчас возглавляет региональное отделение всероссийской федерации самбо Красноярского края.

Посмотреть трансляции поединков можно будет на канале дзюдо СФО.