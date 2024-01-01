Тюменские танцоры поборются за медали чемпионата и первенства по брейк-дансу

| Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

Чемпионат и первенство по танцевальному спорту в стиле брейкинг пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 20 и 21 января. На паркете соберутся около 200 спортсменов со всей Тюменской области, сообщают организаторы.

По традиции на турнире выступают танцоры от новичков до профессионалов. Сильнейших определят в зачетах "Соло", "Командных соревнованиях" и "Массовом спорте".

"Очень здорово, что в данном виде спорта участвуют и ребята дошкольного возраста, и взрослые мужчины, и женщины. Например, мне 37 лет и я выступаю на чемпионате. А для новеньких юных танцоров есть "Массовый спорт", там дети могут попробовать себя в брейкинге, не боясь конкуренции и проигрыша, ведь все будут награждены", - рассказал тренер-преподаватель по брейкингу во Дворце творчества и спорта "Пионер" Артур Мурзаев.

Топ-8 танцоров отправятся на следующий уровень — соревнования Уральского Федерального округа, которые пройдут 4 февраля в Екатеринбурге.

Отметим, брейк-данс входит в перечень видов спорта, где спортсмены получают спортивные разряды, а страны формируют сборные команды.