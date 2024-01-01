Электромобили по трассе М-12 могут проехать бесплатно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бесплатный проезд для физических лиц – пользователей электромобилей по платным участкам федеральных автомобильных дорог продлен на 2024 год. Льгота предоставляется в рамках федерального проекта "Электроавтомобиль и водородный автомобиль", сообщает правительство РФ.

"Начатый в прошлом году эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам в целом оказался успешным: льготой воспользовались около 5 тысяч автомобилистов, они совершили порядка 315 тысяч проездов. Льгота возобновит действие с 19 января", – сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Под действие льготы, в частности, попадают платные участки автодорог М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД, северный обход Одинцова, а также участок с 15 по 58 км трассы М-11.

Данная мера в 2023 году явилась одним из стимулов для приобретения электромобилей: средний прирост их количества в регионах, прилегающих к платным участкам федеральных дорог, составил 70%, в остальных регионах – 40%.

Кроме того, мера способствовала двукратному увеличению загрузки зарядных станций и повысила интерес бизнеса к развитию зарядной инфраструктуры на платных магистралях.

Добавим, скоростная магистраль М-12 соединит Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. Строительство трассы М-12 от Москвы до Казани находится на завершающей стадии. Подрядчикам предстоит смонтировать 30 искусственных сооружений через Волгу. В 2024 году автомагистраль дойдет до Екатеринбурга, к 2025 будет в Тюмени.