В Тюменской области цены на яйца за год выросли на 40, 9 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40,9 % составил рост цен на куриные яйца в Тюменской области за год. Для сравнения использовались данные декабря 2023 года и аналогичного месяца предыдущего года.

По данным Тюменьстата, также значительное подорожание отмечается по плодоовощной продукции – плюс 31,1 %. Мясо, птица и сахар выросли в цене на 15, 3%, рыба и морепродукты - на 5,8%. А дешевле на 5,5 % стали макаронные изделия, на 4,2 % - сыр.

Среди непродовольственных товаров более всего подорожала мебель – плюс 8,8 %, медикаменты- 7,5 %, строительные материалы - 7,4 %. Снизились цены на 14,1 % на одежду и бельё, на 13 % - на трикотажные изделия, на 9 % - на обувь.

В целом, рост цен на продукты за год в Тюменской области отмечается в пределах 7,5 %, что меньше, чем в среднем по России – 8,2 %.