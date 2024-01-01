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Более 280 млн рублей получили на газификацию домов жители Тюменской области в 2023 году

Экономика, 15:48 22 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 280 млн рублей получили на газификацию домов жители Тюменской области в 2023 году. Такой региональной мерой поддержки воспользовались 2 тыс. 481 льготник, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Больше всего домов, в которых установлено газовое оборудование в Тюменском, Исетском, Нижнетавдинском районах и Тюмени.

Отметим, в Тюменской области выплату в размере до 130 тыс. рублей могут получить граждане 48 льготных категорий. В том числе участники СВО и члены их семей, ветераны боевых действий, малоимущие семьи, многодетные, инвалиды. Эти средства направляются на строительство газовых сетей в границах земельного участка и покупку оборудования. До границ участков газопроводы подводятся бесплатно в рамках догазификации.

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# газификация , господдержка , субсидия

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