Более 280 млн рублей получили на газификацию домов жители Тюменской области в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 280 млн рублей получили на газификацию домов жители Тюменской области в 2023 году. Такой региональной мерой поддержки воспользовались 2 тыс. 481 льготник, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Больше всего домов, в которых установлено газовое оборудование в Тюменском, Исетском, Нижнетавдинском районах и Тюмени.

Отметим, в Тюменской области выплату в размере до 130 тыс. рублей могут получить граждане 48 льготных категорий. В том числе участники СВО и члены их семей, ветераны боевых действий, малоимущие семьи, многодетные, инвалиды. Эти средства направляются на строительство газовых сетей в границах земельного участка и покупку оборудования. До границ участков газопроводы подводятся бесплатно в рамках догазификации.