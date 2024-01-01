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Александр Моор: Тюменская область – на первом месте по реализации национальных проектов

Губернатор, 20:19 22 января 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область заняла первое место среди регионов России по уровню достижения показателей национальных проектов со значением 100% в 2023 году. Об этом в своем Telegram- канале написал губернатор Александр Моор.

“Национальные проекты в нашей стране охватывают все ключевые сферы жизни. Их запуск – это инициатива президента России. Они призваны укрепить экономику, инфраструктуру, создать условия и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого”, – написал он.

На территории Тюменской области нацпроекты реализуются с 2019 года. В 2023-м власти работали по 11 направлениям: "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Малое и среднее предпринимательство", "Жилье и городская среда", "Культура", "Безопасные и качественные дороги", "Экология", "Цифровая экономика", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт".

“По всем были достигнуты установленные значения. Это хороший результат, и он показывает, что мы умеем работать в команде. На благо региона и всех земляков”, – заключил глава региона.

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# Александр Моор , национальные проекты

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