Эксперт поставил Тюменскую область в пример по реализации нацпроектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область является примером успешной, эффективной реализации национальных проектов для других регионов России. Об этом заявил член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, комментируя итоги 2023 года.

Достижение установленных значений по всем 11 направлениям национальных проектов, является, по его убеждению, результатом совместных усилий и работы в команде.

"Тюменская область продолжает демонстрировать высокий уровень достижения национальных проектов и по праву, заняла первое место среди регионов России, - отметил Сергей Кудряшов, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В Тюменской области, начиная с 2019 года, правительство области активно и эффективно ведут работу над развитием демографии, здравоохранения, образования, малого и среднего предпринимательства, жилищной сферы, культуры, дорожной безопасности, экологии, цифровой экономики, повышением производительности труда и развитием международной кооперации и экспорта".

Тюменская область заняла первое место среди регионов России по уровню достижения национальных проектов со значением 100% в 2023 году. "Национальные проекты в нашей стране охватывают все ключевые сферы жизни. Их запуск – это инициатива президента России. Они призваны укрепить экономику, инфраструктуру, создать условия и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого", – сказал губернатор Александр Моор.