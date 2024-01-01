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На Ямале сформирован мощный комплекс мер для семей с тремя и более детьми

Общество, 13:52 24 января 2024

expert-club.online

Далее в сюжете Эксперт: поддержка семьи, это одно из ключевых направлений национальной политики

Статус многодетной семьи вне зависимости от региона проживания - это важный шаг для упрочения института главной ячейки российского общества. Это отметил заместитель директора ситуационного центра Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Ширыкалов, который прокомментировал соответствующий Указ президента России Владимира Путина.

"В России семья - базовая ценность, скрепа нашего общества, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - На Ямале каждая третья семья – многодетная. И это неспроста. В регионе сформирован мощный комплекс мер для семей с тремя и более детьми. Кроме базовой поддержки действуют свои уникальные ноу-хау, инициированные губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, которые хорошо себя зарекомендовали".

Владимир Путин посетил Всероссийский семейный форум "Родные – любимые" и подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для нихю

"Установить, что многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно", - говорится в указе президента. Появится единый образец удостоверения, подтверждающего соответствующий статус.

На Ямале, по словам Александра Ширыкалова, – один из самых больших в стране региональный материнский капитал. Большой популярностью пользуются льготные авиабилеты: стоимость перелета на отдых ребенка из многодетной ямальской семьи составляет 2500 рублей на рейсах авиакомпании "Ямал".

Достаточно уникальная мера поддержки семей, ведущих кочевой образ жизни – так называемый "чумовой капитал", в который входит все необходимое для обустройства быта в условиях тундры: шесты и покрытия для чума, печь, нарты. Стоимость такого комплекта составляет около полумиллиона рублей.

В Год семьи в России и Год детства на Ямале будет продолжено проведение тематических недель, посвященных этим темам в рамках регионального проекта "Ямал 100" и всероссийского "Всей семьей". "Ямальский опыт уже транслируется на различных площадках в другие регионы", - утверждает Александр Ширыкалов.

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