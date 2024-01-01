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Эксперт: поддержка семьи, это одно из ключевых направлений национальной политики

Общество, 14:36 24 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объявленные президентом Владимиром Путиным меры социальной поддержки многодетной семье своевременные и достойные. Об этом заявил главный врач Прокопьевской городской станции скорой медицинской помощи, депутат Прокопьевского городского Совета народных депутатов Сергей Игнатов (Кемеровская область), прокомментировавший Указ президента о многодетной семье.

"Поддержка семьи, это одно из ключевых направлений национальной политики, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". – И то, что статус многодетной семьи будет бессрочным, а соцподдержка будет оказываться вплоть до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии прохождения им обучения в очной форме – это правильно".

Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них, посетив Всероссийский семейный форум "Родные – любимые". "Установить, что многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно", - говорится в указе президента. Появится единый образец удостоверения, подтверждающего соответствующий статус.

В Кузбассе в этом году, по данным депутата Прокопьевского городского Совета народных депутатов Сергея Игнатова, пройдёт много мероприятий, посвященных сохранению семейных ценностей. Создан социальный навигатор Кузбасса, где перечислены все меры поддержки многодетным семьям, включающие выплаты, льготы, обучение и т.п.

"Надо лишь, по желанию выбрать определённую меру поддержки и подать заявление на ее реализацию. Многодетная семья, это новая национальная идея России и решать ее всем нам вместе"! – заявил Сергей Игнатов.

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# Год семьи

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