Тюменская область стала первой в России по уровню достижения нацпроектов в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Слаженной и достойной считает работу правительства Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе. Так высоко он оценил уровень достижения национальных проектов со значением 100% в 2023 году, по которому регион занял первое место среди регионов России.

"Все проекты имеют общественную значимость, как для региона, так и для страны в целом, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Такие проекты как демография, здравоохранение, образование закладывают будущее нашей страны".

На территории Тюменской области нацпроекты реализуются с 2019 года. В 2023-м власти работали по 11 направлениям: "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Малое и среднее предпринимательство", "Жилье и городская среда", "Культура", "Безопасные и качественные дороги", "Экология", "Цифровая экономика", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт".

"По всем были достигнуты установленные значения. Это хороший результат, и он показывает, что мы умеем работать в команде. На благо региона и всех земляков", – сообщил глава региона Александр Моор.