В Тюменской области успешно реализуют нацпроект "Демография"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Демография" - один из ключевых национальных проектов, отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский, который прокомментировал итоги регионов 2023 года. Тюменская область заняла первое место среди регионов России по уровню достижения национальных проектов со значением 100% в 2023 году.

Проект "Демография", по оценке Бориса Корсунского, направлен на повышение рождаемости, улучшение качества жизни детей и матерей, а также поддержку семей с детьми.

"В рамках проекта предусмотрены меры по строительству новых детских садов и школ, повышению качества медицинской помощи беременным и новорожденным, а также поощрению материнства и отцовства", – написал он на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Важнейшим направлением проекта "Демография" в нынешних экономических условиях является обучение и повышение квалификации. В 2023 году, по данным департамента труда и занятости, 2 тыс. 363 жителя Тюменской области освоили новые профессии или повысили квалификацию благодаря проекту. Самыми активными участниками были женщины. Обучение прошли 2 тыс. 83 женщины и 280 мужчин.

Образовательные программы осваивались в различных учебных центрах, включая Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет, колледжи и техникумы Тюменской области.

Популярными программами стали: кондитер, косметик, повар, логопед, профессиональный менеджмент, управление персоналом и кадровое делопроизводство, безопасность технологических процессов и производств, охрана труда и окружающей среды, бухгалтер, специалист в сфере закупок.

В 2024 году реализация федерального проекта будет продолжена.

"Тот факт, что Тюменская область заняла первое место среди регионов, демонстрирует хорошую работу команды региональных властей", - подчеркнул член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский.