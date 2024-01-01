Предприятия Тюменской области продолжают снижать долю импортного оборудования

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первое на Урале производство гибких полимерных труб - яркий пример технологического суверенитета, считает эксперт РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская, которая прокомментировала открытие в региона первого на Урале производства гибких полимерных труб.

"Региональная локализация в Тюменской области производства гибких полимерных труб позволяет оптимизировать логистические затраты благодаря использованию сырья произведенного в этом же регионе, на заводе Тобольск-полимер", - подчеркнула она на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

А участие завода "Сибгазаппарат" в ассоциации "Нефтегазовый кластер", по ее словам, обеспечит стабильный пакет заказов от предприятий нефтегазового комплекса и возможность долгосрочного планирования финансовых потоков, важных для экономической стабильности и перспектив развития предприятия.

"Учитывая, что производство гибких полимерных армированных труб в России уникально и дает значительный экономический эффект по снижению затрат на 30% в нефтегазодобыче, можно с уверенностью говорить о существенном вкладе данного проекта в процесс импортозамещения и достижение цели Нефтегазового кластера - снижения доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40% к 2024 году за счет реализации высокотехнологичных проектов компаниями-участниками кластера", - отметила Татьяна Подольская.

Тюменский завод "Сибгазаппарат" запустил производство первых в УФО гибких полимерных армированных труб (ГПАТ) для нефтегазовой отрасли. В новое производство группа компаний "Полипластик" вложила более 600 млн рублей.

"Соединение инновационных разработок, отечественного сырья, высококвалифицированных кадров – то, что показал завод "Сибгазаппарат" - это яркий пример технологического суверенитета, к которому необходимо стремиться всем предприятиям региона", - уверен заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Сибгазаппарат" – крупнейшее в Уральском федеральном округе предприятие по производству современных полиэтиленовых труб и комплектующих. На 16 технологических линиях завода работает более 200 человек, производят до 40 тыс. тонн готовой продукции в год. В состав группы "Полипластик" завод вошел в 2012 году. В активе компании "Полипластик" 32 завода общей мощностью 750 тыс. тонн продукции в год и 41 торговый дом на территории России, Беларуси и Казахстана. Есть собственный НИИ и Учебный центр с региональными филиалами.