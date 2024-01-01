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Юные тюменцы выступят в первенстве России по настольному теннису

Спорт, 18:41 23 января 2024

АУ «ЦФОР Уватского муниципального района» | Фото: АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»

Тюменские юниоры заняли второе место в первенстве УФО по настольному теннису. Тем самым они заработали путевку на первенство России, которое пройдет в Санкт-Петербурге в апреле, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Наши парни сейчас будут готовиться ко всероссийскому старту. Девушки в команде нашего региона тоже молодцы - стали третьими. Но они, к сожалению, не попали в список кандидатов, которые отправятся на первенство страны. Конкуренция была мощная, теннисисты из Екатеринбурга - очень сильные соперники", - сказал президент федерации настольного тенниса Тюменской области Георгий Михайлов.

Отметим, первенство УФО прошло в с. Уват. Участие в турнире приняли около 160 юных спортсменов до 20 лет из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Тюменскую область представили 19 спортсменов.

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# настольный теннис , первенство России

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