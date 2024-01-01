Горожане предпочитают личные встречи с тюменскими депутатами

Почти две трети из более 500 вопросов, поступивших депутатам городской думы с начала работы VIII созыва, были направлены народным избранникам в устной форме.

Традиционно не остался без внимания ни один вопрос, затронутый тюменцами. Так, по просьбе жителей района Войновки, а также по ходатайству депутата Вадима Долгих крыльцо досугового центра "Родник" облицевали противоскользящим покрытием.

На карьере Школьном построили пирс для безопасности отдыхающих. Идея такого благоустройства появилась в ходе встреч депутата Александра Захарова с горожанами и представителями администрации города.

При содействии депутата Степана Киричука в Заречном микрорайоне Тюмени появилась новая площадка для выгула собак. Соответствующие обращения в адрес депутата неоднократно поступали от жителей.

Специализированную зону построили на пересечении проезда Солнечного и ул. Эрвье.

Депутат Андрей Голоус по итогам работы на Едином дне приема садоводов взял на контроль вопросы с поставкой электроэнергии в СНТ "Меркурий".

"Проблемы садоводов остаются одними из основных в моей работе, как депутата и как руководителя Центра поддержки садоводства", – подчеркнул он.

Жительница частного дома рассказала депутату Андрею Киму, что в морозы начались перебои с электричеством: семья с малолетними детьми практически замерзала.

Андрей Сергеевич оперативно отреагировал и посодействовал в приобретении генератора, а также передал сезонные вещи для детей.

При участии депутата Николая Моисеева был решён вопрос переселения горожан из частного аварийного дома по ул. Голышева.

Ветхий дом, где проживала семья с инвалидом-колясочником, долгое время находился в окружении многоэтажек. Проживание в постоянно подтопленном грунтовыми водами доме было невозможным. Найти самостоятельно покупателя на дом и земельный участок жильцы не могли.

"Только после вмешательства директора департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Дмитрия Иванова была найдена и определена строительная организация, которая согласилась на обмен земельного участка на благоустроенную квартиру", – рассказал народный депутат.

Вопросы социальной поддержки остаются в числе приоритетных направлений деятельности депутатов. Так, Есенгалий Ибраев побывал в Доме милосердия "Богадельня".

Этот социальный комплекс оказывает всем нуждающимся медицинские услуги, паллиативный уход, помогает восстановить документы. Депутат привез продукты – сахар, растительное масло, макароны, гречку, рис.

"Богадельня" дает кров и заботу каждому человеку и шанс на новую жизнь, но и сам Дом милосердия часто нуждается в поддержке, – отметил депутат. – Перед поездкой всегда звоню руководителю благотворительной организации, чтобы уточнить потребности приюта и его постояльцев".

Найти зал для выступления в честь пятилетнего юбилея детскому коллективу школы музыки и вокала "Моя вселенная" помог депутат Дмитрий Елагин.

"Очень важно поддерживать спортивные секции и местные творческие коллективы, добиваться их дальнейшего развития", – прокомментировал Дмитрий Николаевич.

Депутат Елена Бойко передала общественной организации "Особый ребенок" материалы для творчества. Сегодня это учреждение объединяет свыше 450 семей, воспитывающих детей-инвалидов, и помогает юным тюменцам с особенностями здоровья развивать социальные навыки, осваивать ремесло.

К председателю Тюменской городской Думы Светлане Ивановой обратилась жена участника специальной военной операции с просьбой найти возможность предоставить билеты на детский спектакль. Семья стала зрителями лучших постановок театра "Ангажемент" и Тюменского театра кукол и получила замечательные эмоции.

"Темы обращений тюменцев охватывают практически весь спектр социальных вопросов: поддержка малообеспеченных и социально незащищенных граждан, благоустройство дорог и территорий, улучшение жилищных условий и многое другое, – подчеркнула Светлана Владимировна. – С начала работы восьмого созыва городской думы депутатский корпус активно сотрудничает с администрацией Тюмени в интересах горожан. Каждый депутат знает ситуацию на своем избирательном округе и решает возникающие вопросы, – подытожила Светлана Иванова.

Николай Ступников