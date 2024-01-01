На пожаре в Ярковском районе погиб человек

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб на пожаре, который произошел в частном доме на ул. Космонавтов в д. Мотуши Ярковского района около 2 часов ночи 25 января. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось открытое горение деревянного жилого строения, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 63 кв.м. К тушению привлекалось три единицы техники и шесть человек личного состава Главного управления МЧС России по региону.

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

По предварительным данным причиной пожара могла послужить непотушенная сигарета. В доме отсутствовал пожарный извещатель, который смог бы вовремя предупредить об опасности.

Видео: МЧС России по Тюменской области