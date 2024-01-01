В Нижнетавдинском районе на пожаре погиб человек

| Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Один человек погиб на пожаре в жилом доме в с. Канаш в Нижнетавдинском районе 26 января. Сообщение о происшествии поступило в 22 часа 40 минут, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен огнем. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 64 кв.м. В ходе разбора конструкций было обнаружено тело погибшего человека.

Всего на тушение привлекалось три единицы техники и 11 человек личного состава МЧС. Причина пожара устанавливается.

Видео: МЧС России по Тюменской области