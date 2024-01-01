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В пятиэтажке Тюмени произошел хлопок газовоздушной смеси

Происшествия, 15:09 27 января 2024

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Хлопок газовоздушной смеси от туристической газовой плитки без последующего горения произошел в пятиэтажном доме по ул. Флотской в Тюмени 27 января. Квартира располагалась на втором этаже, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Во время происшествия жильцов в квартире не было. В результате происшествия поврежден только стеклопакет на балконе. Помощь прибывших на место вызова сотрудников МЧС России не потребовалась.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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# МЧС России по Тюменской области , хлопок газа

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