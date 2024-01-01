В пятиэтажке Тюмени произошел хлопок газовоздушной смеси

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Хлопок газовоздушной смеси от туристической газовой плитки без последующего горения произошел в пятиэтажном доме по ул. Флотской в Тюмени 27 января. Квартира располагалась на втором этаже, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Во время происшествия жильцов в квартире не было. В результате происшествия поврежден только стеклопакет на балконе. Помощь прибывших на место вызова сотрудников МЧС России не потребовалась.

Обстоятельства случившегося выясняются.