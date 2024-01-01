В Тюмени возбудили уголовное дело по факту падения девушки в яму с кипятком

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Тюменской области после падения девушки в яму с кипятком, сообщает Следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 28 января около 9 часов в результате обвала асфальтированного покрытия тротуара вблизи дома, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ, 21-летняя девушка упала в образовавшуюся яму с кипятком. В результате она получила ожоги, была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывают квалифицированную помощь.

Следователи провели осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий и иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По итогам расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности придомовой территории.