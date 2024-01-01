Отрасли с самой высокой заработной платой назвали в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отрасли экономики с самой высокой заработной платой специалистов назвали в Тюменской области. Так, сотрудники, занятые в добыче нефти и природного газа получают в среднем 190 тыс. 631 рублей, в добыче полезных ископаемых — 150 тыс. 107 руб, пишет "Вслух.ру".

В производстве химических веществ и химических продуктов работники в среднем зарабатывают 154 тыс. 285 рублей. В производстве кокса и нефтепродуктов — 103 тыс. 808 рублей.

В сфере производства машин и оборудования средняя зарплата равна 150 тыс. 563 рублей в месяц. В организациях, связанных с воздушным транспортом, 140 тыс. 182 рубля. Также высоко ценятся научные исследования и разработки — в среднем 142 тыс. 762 рубля в месяц.

По итогам января-октября 2023 года в Тюменской области средняя зарплата составила 68 тыс. 271 рубль, это на 14,3% выше, чем годом ранее.