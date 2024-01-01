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Екатерина Смирнова пригласила тюменских болельщиков на Спартакиаду сильнейших

Спорт, 15:09 28 января 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На Всероссийские соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады сильнейших приглашает тюменцев мастер спорта России по лыжным гонкам, лидер рейтинга Федерации лыжных гонок России спортивного сезона 2022-2023 годов, член сборной России Екатерина Смирнова.

"Лыжная дружина Тюменской области готова дать бой лучшим лыжникам страны в борьбе за медали", – подчеркнула спортсменка.

Турнир пройдет с 9 по 18 февраля в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Состязания соберут порядка 560 атлетов и представителей команд. Зрителей ждет развлекательная программа, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Расписание и билеты – по ссылке.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.

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# лыжные гонки

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