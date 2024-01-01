Екатерина Смирнова пригласила тюменских болельщиков на Спартакиаду сильнейших
На Всероссийские соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады сильнейших приглашает тюменцев мастер спорта России по лыжным гонкам, лидер рейтинга Федерации лыжных гонок России спортивного сезона 2022-2023 годов, член сборной России Екатерина Смирнова.
"Лыжная дружина Тюменской области готова дать бой лучшим лыжникам страны в борьбе за медали", – подчеркнула спортсменка.
Турнир пройдет с 9 по 18 февраля в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Состязания соберут порядка 560 атлетов и представителей команд. Зрителей ждет развлекательная программа, сообщает инфоцентр регионального правительства.
Расписание и билеты – по ссылке.
Видео: информационный центр правительства Тюменской области.