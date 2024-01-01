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403 стройпроекта одобрили эксперты Тюменской области в 2023 году

Экономика, 16:16 29 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

403 стройпроекта одобрили эксперты Тюменской области в 2023 году. 173 заключения государственной экспертизы выданы на строительство или реконструкцию. Еще 221 – на капитальный ремонт и 4 – на снос, сообщает Главное управление строительства.

"Ежегодно на государственную экспертизу проектной документации заходит более 400 объектов. Наши эксперты проверяют инженерные изыскания, техническую часть и достоверность сметной стоимости проектов. В целом около 90 процентов проектов в прошлом году получили положительное заключение. В рамках отрицательного заключения выданы замечания, после устранения которых проектная документация вновь вернётся на государственную экспертизу", - рассказал начальник ГАУ ТО "УГЭПД" Александр Фролов.

Положительные заключения выданы по 360 проектам, отрицательные – по 43.

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