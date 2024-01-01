Ялуторовчанин выращивал в теплице коноплю

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Теплицу для выращивания конопли оборудовал житель Ялуторовского района. Полиция нашла в частном доме кусты конопли, удобрения, семена, весы, упаковочный материал, вакууматор, банки и свертки с наркотиком и шприцы.

По заключению эксперта, масса марихуаны составила 1 тыс. 210 гр, и частей наркосодержащего растения - более 940 гр. Со слов задержанного, он решил производить наркотическое средство для личного употребления и сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств в крупном размере". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, сообщает УМВД России по Тюменской области.