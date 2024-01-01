Тюменские хоккеисты в домашнем матче обыграли команду "Норильска"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счетом 2:1 тюменский "Рубин" обыграл команду "Норильска" в домашнем матче чемпионата ВХЛ, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

"Хорошая игра. Немного тяжеловато нам было. Команда соперника опять же хорошо двигалась, каталась, заставляла нас работать в некоторых моментах. Где-то они просто играли, приходилось подстраиваться. Но ребята молодцы, забили хорошие голы", - рассказал главный тренер хоккейного клуба "Рубин" Денис Ячменёв.