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Тюменские хоккеисты в домашнем матче обыграли команду "Норильска"

Спорт, 11:41 30 января 2024

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счетом 2:1 тюменский "Рубин" обыграл команду "Норильска" в домашнем матче чемпионата ВХЛ, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

"Хорошая игра. Немного тяжеловато нам было. Команда соперника опять же хорошо двигалась, каталась, заставляла нас работать в некоторых моментах. Где-то они просто играли, приходилось подстраиваться. Но ребята молодцы, забили хорошие голы", - рассказал главный тренер хоккейного клуба "Рубин" Денис Ячменёв.

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# хоккей , чемпионат ВХЛ

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